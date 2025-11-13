الخميس 13 نوفمبر 2025
نفاد تذاكر زيارة المتحف الكبير حتى السبت المقبل

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
كشف الموقع الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، نفاد التذاكر الخاصة بدخول المصريين لقاعات العرض اليوم الخميس، حيث اقتصر حجز التذاكر على الزائرين الأجانب والعرب.

حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

ووفقا لموقع الحجز الإلكتروني للمتحف المصري الكبير، فإن التذاكر الخاصة بدخول الزائرين المصريين اليوم غدا الجمعة وبعد غد السبت نفذت أيضا، فيما يقتصر الدخول على الزائرين الأجانب والأجانب والعرب المقيمين فقط.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، نفت ما تم تداوله عن تعليق بيع تذاكر الزيارة للمصريين بالمتحف المصري الكبير يومي الجمعة والسبت المقبلين واقتصار الحجز على الزائرين الأجانب والأجانب والعرب المقيمين في مصر.

حقيقة تعليق زيارة المتحف المصري الكبير للمصريين

وأوضحت المصادر، إن التذاكر المخصصة للزائرين المصريين ليومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 14 و15 نوفمبر الجاري تم حجزها بالكامل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»: إن نفاد تذاكر الزيارة للزائرين المصريين جاء نتيجة للإقبال الكبير من الزائرين علي زيارة المتحف، حيث تقسيم التذاكر الزيارة إلى نسب محددة لكافة الفئات سواء كانوا من المصريين أو الأجانب والأجانب العرب المقيمين بهدف منح الفرصة لكافة الفئات للدخول وزيارة قاعات العرض.

خطوات حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وأشارت المصادر إلى أن التذاكر المخصصة للزائرين المصريين ليوم الجمعة القادمة الموافق 21 من نوفمبر الجاري نفذت أيضا، فيما يتبقى أماكن محددة فقط في الحصة المخصصة ليوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر، حيث يتم السماح للزائرين بالحجز الإلكتروني في أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال الموقع الرسمي للمتحف من هنا.

وتابعت المصادر أن حجوزات التذاكر ما زالت مستمرة أمام كافة المواطنين بكافة الأيام باستثناء التواريخ السابق ذكرها، حيث نفدت التذاكر المخصصة للزائرين المصريين فيها.

