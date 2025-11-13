الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية بالتضامن الإسلامي

وزير الرياضة
وزير الرياضة
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإنجازات التى تتحقق تباعًا خلال الفترة الحالية بدورة ألعاب التضامن الإسلامى والتى وصلت إلى 27 ميدالية رغم المشاركة ببعثة رمزية من 12 اتحاد فقط، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة بمختلف بطولات العالم وخاصة فى الألعاب الفردية يعكس الحوكمة القانونية للمنظومة الرياضة والتناسق الذى تتمتع به مفرداتها تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة وكافة مفردات المنظومة وفى المقدمة منها اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وكذلك اللجان الفنية التابعة للجنة الأوليمبية والتى تعمل بدورها بمنهجية علمية وبأقصى درجات التوازن والانضباط والشفافية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية وتحت مظلة قانونية ومتسقة فى تشكيلها ومنهجية عملها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الرياضية الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفًا لكافة الاستعدادات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية وتحت إشراف فنى من اللجنة الأوليمبية المصرية لخوض المنافسات الدولية تمهيدًا لانطلاق الاستعدادات الخاصة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال التكامل الذى يجري حاليًا بمشروعات اكتشاف الموهوبين وفى المقدمة منها المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية.

التضامن الإسلامي وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض

