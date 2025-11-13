اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اعتماد نادي يونسكو جامعة القاهرة للتنمية المستدامة رسميًا ضمن نوادي اليونسكو المصرية، والتي تتبع الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو.

جاء هذا الاعتماد بعد استكمال جميع إجراءات التسجيل من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأشير إليه خلال الاجتماع الإقليمي الثاني عشر للجان الوطنية لليونسكو، الذي استضافته مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، عشية انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

ويعد نادي اليونسكو بجامعة القاهرة منصة طلابية مبتكرة لتطوير حلول مستدامة تتسق مع عقد العلوم للتنمية المستدامة، ويعزز نشر ثقافة الوعي البيئي والمجتمعي بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا بدور الجامعة الريادي في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يتماشى مع خطة الجامعة الاستراتيجية 2025–2030 ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الاعتماد يعكس ثقة المؤسسات الدولية والوطنية في مسار الجامعة نحو التنمية المستدامة والابتكار، ويتيح للنادي أن يكون منصة طلابية لتعزيز العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية والانفتاح على تجارب الأمم في قضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية والسلام العالمي.

من جهتها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، والأمين الأسبق للجنة الوطنية لليونسكو والألكسو والاسيسكو، إن هذا الإنجاز يؤكد مكانة جامعة القاهرة كمنارة للعلم والمعرفة والريادة، وحرصها على دعم المبادرات الوطنية والعالمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي الإنساني والتنوير الثقافي بين شبابها ومجتمعها الأكاديمي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبير عبدالرحمن محروس، المدير التنفيذي للنادى، ووكيل كلية التجارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مجلس جامعة القاهرة كان قد وافق في ديسمبر 2024 على إنشاء النادي، وتحديد رسالته وأهدافه وإطاره التنظيمي، واستيفاء الإجراءات المؤسسية اللازمة لاعتماده، مع تشكيل فرق عمل طلابية منسقة بين 26 كلية ومعهدًا داخل الجامعة، وتخصيص مقر دائم للنادي، وتصميم شعار رسمي وإصدار مطبوعات تعريفية ثنائية اللغة.

أنشطة نادي اليونسكو بجامعة القاهرة

جدير بالذكر أنه خلال عام التأسيس أطلق النادي عدة أنشطة لتعريف المجتمع الجامعي برسالته، أبرزها: المشاركة في يوم التوجيه الجامعي لتعريف الطلاب بأنشطة النادي، وتنظيم جلسات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنظيم جلسة رئيسية ضمن مؤتمر CU–Nexus للذكاء الاصطناعي بعنوان "نادي اليونسكو بجامعة القاهرة للتنمية المستدامة: تمكين الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة خبراء ومسئولين، حيث تم مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعليم والثقافة والابتكار الرقمي.

مؤخرًا، أصبح نادي اليونسكو بجامعة القاهرة للتنمية المستدامة النادي رقم 21 ضمن الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو، ليكون نموذجًا مؤسسيًا في تعزيز قيم اليونسكو داخل الجامعات المصرية، ودعم أجندة التنمية المستدامة من خلال دمج التعليم والثقافة والابتكار في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية جامعة القاهرة نحو مستقبل أكثر استدامة.

