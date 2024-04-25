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ثقافة وفنون

طبعة جديدة من كتاب "ناحوم أفندي.. أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر"

كتاب ناحوم أفندي،
كتاب ناحوم أفندي، فيتو

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من كتاب "ناحوم أفندي.. أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر" للكاتبة سهير عبد الحميد، حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

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كتاب ناحوم أفندي.. أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر 

و يتناول هذا الكتاب قصة حياة الحاخام الأخير لليهود في مصر، حايم أفندي، والذي شهد عصرًا تاريخيًّا مهمًّا. كان حايم أفندي على صلة وثيقة بالملك فاروق ورجال القصر الملكي، وكذلك بالساسة المصريين.

 

و ما بين رأي محمد حسنين هيكل واستنكار ألبرت موصيري، تدور التساؤلات والأفكار في هذا الكتاب حول حقيقة نوايا ناحوم أفندي ومواقفه من الصهيونية.

ويستكشف الكتاب الفترة التاريخية الصعبة من خلال معابد مصر وأحياء القاهرة، ويسلط الضوء على دور حايم أفندي في تلك الفترة الحرجة.

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الدار المصرية اللبنانية كتاب ناحوم أفندي سهير عبدالحميد اصدارات الدار المصرية اللبنانية

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