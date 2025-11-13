توصيات مصر لتعزيز التكامل العربي في مجالات التنمية الإدارية

18 حجم الخط



مثل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، الذي عقد أمس بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يتولى المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، ويضم المجلس في عضويته إلى جانب مصر كل من السعودية، الإمارات، عمان، المغرب، الكويت، والسودان.



وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد المهندس حاتم نبيل أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022 – 2026، مشيدًا بما أحرزته من تقدم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

منصة إلكترونية تفاعلية لعرض التجارب الناجحة في مجالات الإدارة العامة



ودعا رئيس الجهاز إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لعرض التجارب الناجحة في مجالات الإدارة العامة والتحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التكامل العربي في مجالات التنمية الإدارية.

المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للفترة 2027 – 2030



كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود نحو إعداد المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للفترة 2027 – 2030، بما يواكب التحولات الإدارية والرقمية المتسارعة في المنطقة العربية.



من جانبه، استعرض المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر القحطاني، أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، متناولًا جهودها في تطوير الإدارة العامة بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وعرضت الأمانة العامة التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ أكثر من 90% من أهدافها.



كما قدمت الأمانة تقريرًا حول تقييم الأثر لما تم تنفيذه والدروس المستفادة والتحديات التي واجهت التنفيذ، بالإضافة إلى الخطوات التحضيرية لإعداد المرحلة الثانية من الخطة للفترة 2027 – 2030.



وقرر المجلس التنفيذي تكليف الأمانة بإعداد تصور متكامل للخطة الجديدة لعرضه على الاجتماع المقبل، وتشكيل مجموعة عمل من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة الإعداد والتنفيذ تضم كلًا من السعودية، مصر، الإمارات، عمان، والسودان.



وتناول الاجتماع كذلك الخطوات التي اتخذتها المنظمة لتعزيز الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ أنشطتها وفقًا لقرارات المجلس السابقة، ووافق المجلس على عقد اجتماعه القادم، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، في شهر مايو 2026 بمقر المنظمة بالقاهرة.

