الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
18 حجم الخط

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الأوكراني مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أوكرانيا


تُذاع مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب فرنسا منتخب اوكرانيا فرنسا أوكرانيا كاس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 مباراة فرنسا وأوكرانيا فرنسا ضد أوكرانيا مباراة فرنسا ضد أوكرانيا مباراة فرنسا أمام أوكرانيا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا ضد أوكرانيا

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

ملحق أفريقيا لكأس العالم، موعد مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية