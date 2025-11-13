موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الأوكراني مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أوكرانيا



تُذاع مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

