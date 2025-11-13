بالأسماء، إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان في تصادم ميكروباص بسيارتي نقل

18 حجم الخط

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتي نقل ثقيل بطريق وادي القمر بحي العجمي غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتي تريلا ووجود مصابين بسبب الحادث.

توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف وتبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة تريلا كانت خلفها، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص بسيارة تريلا أخرى أمامها ونتج عن التصادم من الخلف والإمام إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي.

وقدم أطباء مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، التي تنوعت إصابتهم بجروح وكسور وسحجات، كما جرى توفير أماكن لحجزهم داخليا.

وجاءت أسماء المصابين وإصابتهم كالتالي:

أمير أحمد الجزار 5 سنوات، مصاب جرح في في الوجه وسحجات، ووالده أحمد محمد الجزار 55 عام، جروح في مختلف الجسم، سامية أحمد حسن 69 عاما كسور وسحجات متفرقة بالجسم، سند حازم النشار 17 عامًا اشتباه بكسور وسحاجات بالجسم، هدى سعيد محمد 46 عاما كسور وسحجات بالجسم،إيمان الطواب طه 37 عام كسور وسحاجات،إيهاب السيد محمد 52 عاما، كسور وسحجات، يحيى زكريا محمد، 50عامًا كسور وسحجات، براء محمد علي 9 سنوات،كسور وسحجات.

جرى نقل المصابين الي مستشفي العجمي النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

