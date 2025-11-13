سيارات صينية مصنعة محليا تكسر حاجز المليون

18 حجم الخط

يبحث الكثير من قائدي السيارات عن السيارات المصنعة محليًّا من أجل اقتنائها لأسعارها الملائمة عن السيارات المستوردة الإضافة إلى دعم التجميع المحلى، وكانت جيلي أبرز السيارات التي يفضل الكثير قيادتها على الطرق العامة لترشيد استهلاكها في الوقود.

أسعار سيارات جيلى إميجراند المجمعة محليًّا

وبالنسبة للفئة السعرية، تُطرح جيلي إميجراند المجمعة محليًا في السوق المصري بفئتين: فئة "Comfort" بسعر ٨٣٩,٠٠٠ جنيه مصري، وفئة "Luxury" بسعر ٩٣٩,٠٠٠ جنيه مصري.

أسعار سيارات جيلي كولراي المجمعة محليًّا

أما سيارة جيلي "كولراي" المجمعة محليًّا، فهي متوفرة بثلاث فئات: "Comfort" بسعر ٩٩٩,٠٠٠ جنيه مصري، و"Premium" بسعر ١,٠٩٩,٠٠٠ جنيه مصري، في حين بلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا "Sport" ١,١٩٩,٠٠٠ جنيه مصري.

مواصفات حرك سيارات جيلي

وحصلت السيارة المجمّعة محليًّا، إميجراند فئة السيدان على الأبعاد الإجمالية بطول ٤٦٣٨ ملم، وعرض١٨٢٢ ملم، وارتفاع ١٤٦٠ ملم، مع قاعدة عجلات بطول ٢٦٥٠ ملم، ووزن إجمالي يصل إلى ١٢٦٥ كجم. كما توفر سعة صندوق أمتعة تصل إلى ٥٠٠ لتر، وسعة خزان وقود تبلغ ٥٠ لترًا.



أما طراز "كولراي" من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة، فيبلغ طولها الإجمالي ٤٣٨٠ ملم، بينما في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨١٠ ملم و١٦١٥ ملم على الترتيب، الأمر الذي يمنحها حضورًا قويًا وتصميمًا عمليًا يلبي احتياجات العديد من العملاء.



مواصفات محرك سيارات جيلي

تأتي سيارة جيلي "إميجراند" المجمعة محليًّا مزودة بمحرك متطور يُعد الأفضل ضمن فئته، بسعة ١.٥ لتر، يولد قوة تبلغ ١٢١ حصانًا ويوفر عزم دوران أقصى يصل إلى ١٥٢ نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، ما يسمح للسيارة بالانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة خلال ١٢.٦ ثانية فقط، مع معدل استهلاك وقود يبلغ ٦.٤ لتر لكل ١٠٠ كيلومتر.



أما جيلي "كولراي" المجمعة محليًا، فهي تعتمد على محرك قوي مكون من أربع أسطوانات بسعة ١.٥ لترًا مزود بتقنية التربو، يولد قوة ١٧٢ حصانًا مع عزم دوران يبلغ ٢٩٠ نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات من فئة DCT، ما يمكّن السيارة من التسارع من الثبات إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة في غضون ٧.٦ ثانية فقط، مع تحقيق معدل استهلاك وقود اقتصادي يصل إلى ٦.٢ لتر لكل ١٠٠ كيلومتر. وبذلك يشكل كلا الطرازين خيارًا مثاليًا وفعالًا للاستخدام اليومي بفضل كفاءتهما في الأداء واستهلاك الوقود.



بمجرد دخولك إلى المقصورة الداخلية لسيارة جيلي "كولراي" ذات التصميم العصري، ستجد نفسك محاطًا بمواد فاخرة عالية الجودة تعكس الاهتمام بالتفاصيل من جميع الجهات. وتبرز المقصورة بتقنياتها الذكية والمبتكرة، حيث تضم شاشة تعمل باللمس للنظام المعلوماتي الترفيهي بقياس ١٢ بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس ١٠.٢٥ بوصة. كما توفر السيارة شاحن هاتف لاسلكي، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، مع إمكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائيًا في ست وضعيات مختلفة، وعن مقصورة طراز "إميجراند" الأعلى تجهيزًا، فتتميز بمواصفات تعد الأفضل ضمن فئتها، إذ تأتي بمقصورة مصنوعة من الجلد عالي الجودة تجمع بين اللونين الأزرق والرمادي، وتحتوي على شاشة معلوماتية ترفيهية تعمل باللمس بقياس ١٢.٣ بوصة، وشاشة عدادات رقمية بنفس الحجم، بالإضافة إلى ست سماعات للنظام الصوتي، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف.

مواصفات الامن والسلامة لسيارات جيلي

أما على صعيد الأمان، أولت شركة جيلي أوتوموبيليتي اهتمامًا بتوفير أعلى مستويات الأمان عبر حزمة متكاملة من الأنظمة الذكية المتطورة، وذلك لضمان قيادة آمنة. وتشمل هذه الأنظمة نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)، ونظام مساعد المكابح الهيدروليكي (HBA)، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، ونظام تثبيت السرعة (CC)، وكاميرا محيطية بزاوية رؤية ٣٦٠ درجة توفر وضوحًا فائقًا، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام منع الانزلاق (TCS)، فضلًا عن باقة إضافية من تقنيات السلامة التي تضمن الأمان لجميع الركاب في مختلف ظروف القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.