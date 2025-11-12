أول تحرك من حزب العدل على منع المندوبين من دخول لجان فرز الانتخابات

18 حجم الخط

لا ينظر حزب العدل إلى الملاحظات الانتخابية باعتبارها مجرد شكاوى عابرة، بل فرصة لتصحيح المسار وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.



تجاوزات رصدها حزب العدل في انتخابات البرلمان

وخلال متابعته للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، رصد الحزب عددًا من التجاوزات التي مست بعض لجان الفرز، ما دفعه إلى التحرك بسرعة في مسار قانوني ومؤسسي واضح.

ووثقت غرفة عمليات «العدل» حالات متعددة لمنع حضور مندوبي المرشحين أثناء عمليات الفرز أو تأخر تسليمهم النماذج الرسمية الخاصة بنتائج الحصر العددي للأصوات.

وتنوعت هذه الوقائع بين عدد من المحافظات، منها لجنة رقم (10) بمدرسة أبو بكر الصديق بالعقال البحري مركز البداري بمحافظة أسيوط، وعدة لجان بمحافظة سوهاج في مركز أخميم وقرية الصومعة شرق، إلى جانب لجان بدائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تفاصيل تواصل العدل مع الوطنية للانتخابات

بادرت اللجنة القانونية ل حزب العدل بالتواصل رسميًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وقدمت تقريرًا تفصيليًا تضمن هذه المخالفات والشكاوى الواردة من مندوبي المرشحين، مطالبة بمراجعتها وفقًا للقانون وتعليمات الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية.

ويرى الحزب أن التعامل مع مثل هذه الملاحظات لا ينفصل عن جوهر العملية الديمقراطية، بل يعزز نزاهتها، مؤكدًا أن الشفافية واحترام إرادة الناخبين هما الركيزة الأساسية لأي تمثيل نيابي سليم.

ودعا «العدل» إلى تعميم التعليمات المنظمة لحضور المندوبين وتسلم النماذج الرسمية على جميع اللجان العامة والفرعية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الوضوح والمساءلة قبل إعلان النتائج النهائية المقررة في 18 نوفمبر الجاري.

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

تأتي هذه التطورات في سياق مرحلة انتخابية تشهد منافسة واسعة بين المرشحين الحزبيين والمستقلين.

وأجريت انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، من بينها الجيزة والإسكندرية والفيوم والمنيا وأسوان والبحيرة وتميزت بمشاركة ملحوظة من القوى السياسية.

وأشرفت الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية بكامل مراحلها، من فتح اللجان حتى غلق الصناديق وبدء أعمال الفرز، وسط تأمين أمني موسع داخل اللجان وخارجها.

من جانبها لجأت بعض الأحزاب السياسية، ومنها حزب العدل إلى تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الموقف الميداني على مدار اليومين الانتخابيين، وتلقت عبرها تقارير المندوبين وملاحظاتهم أولا بأول.

وجاءت معظم المتابعات في أجواء إيجابية، بينما برزت بعض الوقائع الفردية التي أثارت مطالبات بضرورة التشديد على التزام اللجان بتعليمات الهيئة المنظمة لحضور المندوبين وممثلي المرشحين أثناء الفرز وتسليم النماذج الرسمية.

