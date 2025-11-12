الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

إحباط محاولة تهريب سلع تموينية بأحد منافذ جمعيتي بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
شنت إدارة تموين المنتزة بالإسكندرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة ومحمد إبراهيم مدير مركز خدمات المواطنين بالمديرية حملة تموينية بنطاق الادارة.

جماهير طنطا تناشد محافظ الغربية السماح بالحضور في المباراة القادمة دعما للفريق

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر لـ 17 ديسمبر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع مواد تموينية بغرض البيع والتربح غير المشروع لدي أحد منافذ جمعيتي وتم مصادرة الكميات التالية: 

٤٤٤ كجم سكر و٤٢٤ زجاجة زيت زنة الزجاجة الواحدة  ٨٠٠ مللي وكمية ١٩٨٣ كيس مكرونة زنة الكيس  ٣٥٠ جم.

و تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينية لدي أحد المنافذ التموينية بكميات قدرها
١٧٤٧ كيس مكرونة  زنة الكيس الواحد ٣٥٠ جم وكمية ١١٠ كجم سكر و٩٧ زجاجة زيت.

تحرير محضرين توقف لمنافذ تموينية بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضرين توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

