الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

العراق، فيتو
العراق، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 56% من إجمالي من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم 20 مليونًا.

 

تصدر تحالف الإعمار والتنمية

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، قالت المفوضية، في مؤتمر صحافي، إن محافظة بغداد شهدت تصدر تحالف الإعمار والتنمية بأصوات بلغ عددها 411 ألفًا و26 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني حزب "تقدم" بإجمالي أصوات 284 ألفًا و85 صوتًا، ثم "دولة القانون" بحصيلة 228 ألفًا و244 صوتًا.

وفي المركز الرابع جاء تحالف "قوى الدولة الوطنية" برصيد 138 ألفًا و802 صوتًا، ثم حركة "صادقون" بإجمالي عدد أصوات بلغ 128 ألفًا و79 صوتًا.

أما تحالف "عزم العراق" فحصد 127 ألفًا و832 صوتًا، ثم منظمة بدر برصيد 116 ألفًا و545 صوتًا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل محسن قوله: "بعد انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق ترسل النتائج إلكترونيًا عبر جهاز الـRTS إلى مركز إدخال البيانات، فيما تسلم الأشرطة إلى المراقبين داخل المحطات (مراكز الفرز والعد)، ويعلق أحد الأشرطة على جدار المحطة لضمان الشفافية وتمكين جميع المراقبين من الاطلاع على النتائج".

وأضاف أن "جميع المحطات تخضع لعملية عد وفرز يدوي، وإذا كانت النتائج اليدوية مطابقة للإلكترونية تعتمد النتائج الإلكترونية، أما إذا وجد فرق يتجاوز 5% تحال المحطة إلى مركز التدقيق"، مشيرًا إلى أن "نتائج العد والفرز الأخيرة كانت مطابقة بنسبة 100%".

وأوضح محسن أن "النتائج الأولية تعلن خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وبعدها تنظر المفوضية في الشكاوى والمحطات التي شهدت خللًا فنيًا، ثم تعلن النتائج النهائية، لتبدأ بعدها مرحلة الطعون"، مبينًا أنه "بعد حسم الهيئة القضائية جميع الطعون، تخاطب المفوضية لإشعارها بانتهاء النظر فيها، لتقوم المفوضية بدورها برفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

وطالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاقتراع العام.

 

السوداني ونتائج الانتخابات

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات قولهما إن ائتلافًا بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتقدم النتائج في الانتخابات البرلمانية.

ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في المجلس التشريعي العراقي المؤلف من 329 عضوًا، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتصبح إدارة، وهي عملية مشحونة تستغرق في كثير من الأحيان عدة أشهر.

وقالت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق الأربعاء، إن إجمالي الإقبال النهائي في الانتخابات البرلمانية العراقية بلغ 56.11%.

وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن العملية الانتخابية جرت بانسيابية وشفافية عالية، وحققت نجاحًا غير مسبوق على المستويات الأمنية والفنية والتنظيمية، وفيما أعلن تسجيل أكثر من 132 مخالفة غير مؤثرة على نتائج الانتخابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب العراقي محافظة بغداد بغداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المجلس التشريعي العراقي

مواد متعلقة

ثلثهم نساء، تنافس أكثر من 7740 مرشحًا على الانتخابات البرلمانية في العراق

محافظ البصرة: العملية الانتخابية في العراق تجري بانسيابية دون معوقات

انطلاق الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق وسط ترقب إقليمي

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads