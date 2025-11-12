زي الملايكة، زينة تطلب الدعاء لشقيقة ياسمين رئيس بعد أزمة صحية مفاجئة

18 حجم الخط

طالبت الفنانة زينة جمهورها بالدعاء لـ نيرمين، شقيقة الفنانة ياسمين رئيس، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت زينة صورة تجمعها بنيرمين، وعلّقت قائلة: دي نرمين أخت ياسمين رئيس الصغيرة، وتعبانة أوي، عاملة زي الملايكة.. أرجوكم ادعولها بالشفا وإن ربنا يخليها لأختها وعيلتها يا رب."

وأضافت في تعليق آخر:"أنا بحبك أوي.. ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويخليكي لي أختك وسليم وأنا.. من فضلكم ادعولها تقوم بالسلامة."

ولاقت رسالة زينة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لنيرمين بالشفاء العاجل، متمنين لها الصحة والعافية.

ومن ناحية أخري كانت نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من كواليس تصوير فيلم الست لما الذي يضم مجموعة كبيرة من النجمات تمهيدا لطرحه بالسينمات المصرية.



ويأتي فيلم "الست لما" من بطولة كل من: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

