خارج الحدود

نجاة سياسى باكستانى من محاولة اغتيال في انفجار قرب سيارته

شرطة باكستان، فيتو
أعلنت الشرطة الباكستانية نجاة زعيم حزب عوامى الوطنى، ممتاز على خان، من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم الأربعاء، حينما انفجرت قنبلة بالقرب من سيارته فى مقاطعة سوات بإقليم خيبر بختونخوا.

 تفجيرعبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد أثناء مرور سيارة خان

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة سما نيوز الباكستانية - أنه تم تفجيرعبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد أثناء مرور سيارة خان، إلا أن السياسي لم يصب بأذى في الهجوم، على الرغم من أن سيارته لحقت بها أضرار جسيمة.

الشرطة تشن عملية بحث للعثور على منفذي الهجوم

وعقب الانفجار، طوقت الشرطة المنطقة على الفور.

 وشنت عملية بحث للعثور على منفذي الهجوم، كما تم فتح تحقيق لتحديد الدافع وراء استهداف السياسي.

 

