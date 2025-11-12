نجاة سياسى باكستانى من محاولة اغتيال في انفجار قرب سيارته

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة الباكستانية نجاة زعيم حزب عوامى الوطنى، ممتاز على خان، من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم الأربعاء، حينما انفجرت قنبلة بالقرب من سيارته فى مقاطعة سوات بإقليم خيبر بختونخوا.

تفجيرعبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد أثناء مرور سيارة خان

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة سما نيوز الباكستانية - أنه تم تفجيرعبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد أثناء مرور سيارة خان، إلا أن السياسي لم يصب بأذى في الهجوم، على الرغم من أن سيارته لحقت بها أضرار جسيمة.

الشرطة تشن عملية بحث للعثور على منفذي الهجوم

وعقب الانفجار، طوقت الشرطة المنطقة على الفور.

وشنت عملية بحث للعثور على منفذي الهجوم، كما تم فتح تحقيق لتحديد الدافع وراء استهداف السياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.