محافظ الإسكندرية يستقبل مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر برئاسة أحمد رزق، مدير المكتب، لبحث سبل التعاون في مجالات التنقل الحضري المستدام والعمل المناخي.

وخلال الزيارة، استعرض الوفد مقترح لمبادرة "Alex Bike" كنموذج لمشروعات التنقل النشط والمستدام في الإسكندرية، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الدراجات كوسيلة نقل منخفضة الكربون وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل الازدحام المروري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويسهم المشروع في الربط بين المشروعات الكبرى في المدينة، ومن بينها مشروع المترو الجديد وقلب المدينة التاريخي، بما يعزز تكامل منظومة النقل الحضري ويساهم في بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التغير المناخي.

وأكد أحمد رزق أن برنامج الهابيتات يواصل دعم الجهود الوطنية والمحلية الرامية إلى تطوير حلول حضرية مبتكرة للنقل المستدام، مشيدًا بالنجاح الذي حققته مبادرة الاسكندرية في استضافة يوم المدن العالمي ٢٠٢٤ والعديد من الفاعليات الدولية والاقليمية الاخرى.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الممتدة بين محافظة الإسكندرية وبرنامج الهابيتات، والتي تعززت منذ استضافة محافظة الإسكندرية لاحتفالية يوم المدن العالمي في أكتوبر 2024، حيث حققت المدينة نجاحًا بارزًا من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الحضرية، من بينها تطوير شارع النبي دانيال وأسواق اليوم الواحد، وتوثيق المشروعات التراثية والتاريخية في المدينة.

واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الإسكندرية التاريخية وتطوير كورنيش الإسكندرية وكذلك التنمية العمرانية والصناعية المستدامة، من خلال الترويج لنماذج التنمية الخضراء في الإسكندرية، في إطار شراكة تجمع بين الهابيتات واليونيدو لدعم التحول نحو مدن ومناطق صناعية منخفضة الكربون وأكثر مرونة مناخيًا.

وتؤكد هذه الزيارة التزام برنامج الهابيتات بدعم الحكومات المحلية في مصر لبناء مدن مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود.

