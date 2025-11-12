ميس حمدان ترد على ضجة إطلالتها وتكشف عن عودتها للساحة قريبا

18 حجم الخط

علقت الفنانة ميس حمدان، على ضجة إطلالتها التي لفتت إنتباه الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بنيو لوك مختلف في عدد من الفعاليات الفنية مؤخرا وآخرها ظهورها في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2.

وقالت ميس خلال لقائها مع “فيتو”: “دي حاجة كنت نفسي أعملها من زمان والحمد لله أني رد الفعل كان حلو لأن معظم الناس أصبحت تننقد أكثر ما بيشكروا”.

وعن عودتها للساحة من جديد قالت: “أنا كنت بقالي كتير أوي بعيدة ولسه هنرجع واحدة واحدة”.

من ناحية أخرى، كانت ردت الفنانة والإعلامية الأردنية دانا حمدان على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافها مع شقيقتها ميس.

ونفت دانا جميع الشائعات المنتشرة في فيديو لها مع ميس حمدان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت: “مطلعين علينا إشاعة إننا زعلانين من بعض، ما تكبروهاش في دماغها، لأن دي زعلتها بوجبة وعزومة احنا زي الفل ومفيش أي حاجة”.

وسبق وطرحت الفنانة ميس حمدان عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب أغنية "ندمانة".

أغنية "ندمانة" من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: ندمانة.. أنا خُنتك أيوة بكل صراحة أنا معترفة، عايزاك تسامحني دي غلطة أنا ندمانة وآسفة، كان تفكير طايش وغباء مني سامحني عليه، ندمانة.. أنا جاية أصارحك وأكفر عن ذنبي، مش عايزاك تبعد لا عايزاك تفضل جنبي".

