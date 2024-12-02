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ثقافة وفنون

ميس حمدان تفاجئ جمهورها بطرح أغنية "ندمانة"| فيديو

ميس حمدان
ميس حمدان

طرحت الفنانة ميس حمدان عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب أغنية "ندمانة".

أغنية "ندمانة" من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: ندمانة.. أنا خُنتك أيوة بكل صراحة أنا معترفة، عيزاك تسامحني دي غلطة أنا ندمانة وآسفة، كان تفكير طايش وغباء مني سامحني عليه، ندمانة.. أنا جاية أصارحك وأكفر عن ذنبي، مش عايزاك تبعد لا عايزاك تفضل جنبي"

 

وفي وقت سابق عبرت الفنانة ميس حمدان، عن  "سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي وأنه شرف كبير لها  حضور الفعاليات، مشيرة إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرفة لمصر".

 

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت: "الجونة السينمائي مهرجان كبير على مستوى الفعاليات والندوات وورش العمل، وبالفعل المهرجان تفوق على نفسه وكفى ووفى من جميع النواحي خاصة في الدورة السابعة".

متعة ندوات مهرجان الجونة

وتابعت: "استمتعت بندوة الفنانة إسعاد يونس وهند صبري والندوة الخاصة بالفنانين السعوديين.. وزي ما فيه ناس بتستمتع بالريد كاربت فيه ناس بتحب تحضر الورش والندوات وتتفرج على الأفلام".


ميس حمدان، ممثلة كوميدية أردنية، ولدت في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي الشقيقة الوسطى للفنانات دانة حمدان ومي سليم انتقلت مع أسرتها إلى مصر وأثناء ذلك تخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة، اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام 2003 الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي، واستمرت بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون كما قامت بتقديم بعض البرامج.
 

 

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