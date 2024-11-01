ميس حمدان: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر

قالت الفنانة ميس حمدان، إنها "سعيدة بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي وأنه شرف كبير لها حضور الفعاليات، مشيرة إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرفة لمصر".

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت: "الجونة السينمائي مهرجان كبير على مستوى الفعاليات والندوات وورش العمل، وبالفعل المهرجان تفوق على نفسه وكفى ووفى من جميع النواحي خاصة في الدورة السابعة".

متعة ندوات مهرجان الجونة

وتابعت: "استمتعت بندوة الفنانة إسعاد يونس وهند صبري والندوة الخاصة بالفنانين السعوديين.. وزي ما فيه ناس بتستمتع بالريد كاربت فيه ناس بتحب تحضر الورش والندوات وتتفرج على الأفلام".



إعلان جوائز مهرجان الجونة



ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.