وزيرة التنمية المحلية: تعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة، والتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وحث أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

كما وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المراكز والمدن وتحقيق اقصى استفادة منها للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15 مركزًا تكنولوجيًا بعدد من المراكز والمدن بمحافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك فى ( الديوان العام -سوهاج - حي غرب سوهاج - حي شرق سوهاج - المنشأة - دار السلام - الفردوس - أخميم - طهطا - طما - المراغة - ساقلته - جهينة - جرجا ) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.

وتضمن التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة قيام وفد الوزارة بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها، وكذا رصد بعض الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة، وتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المحال التجارية وحث أصحابها على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية حيث ضم وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى قيام وفد الوزارة بمتابعة أعمال إزالة (19) حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم عقد لقاءات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التصدي الحازم لأي تعديات أو مخالفات بناء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية الدورية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة البت في الملفات الخدمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، وصولًا إلى تحقيق رضا المواطن ورفع مستوى جودة الحياة في جميع المحافظات.

كما وجهت عوض بتوفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم فى المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة والتى لم يخصص بها شباك خاص للتعامل معهم بلغة الإشارة ووسائل المساعدة اللازمة لهم بما يساعد فى حصول تلك الفئة المهمة فى المجتمع على الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

