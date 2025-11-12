الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1143 مشروعا ضمن مبادرة "مشروعك" وتوفير 2946 فرصة عمل للشباب

مبادرة مشروعك، فيتو
مبادرة "مشروعك"، فيتو
أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ ١١٤٣ مشروعا ضمن مبادرة "مشروعك"، بتكلفة ١٤٧ مليونا و٣٢٧ ألف جنيه، وتوفير ٢٩٤٦ فرصة عمل للشباب منذ بداية المبادرة بالإسكندرية في ٢٠١٥.





وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم دعم المرأة المعيلة من خلال تمويل المشاريع المنزلية والأنشطة المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلات من السيدات على تمويل لمشروعاتهم ضمن المبادرة ٢٧٧ سيدة بإجمالي تمويل ٢٤ مليونا و٢١٦ ألف جنيه، يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

وفي السياق ذاته؛ أكد المحافظ أنه تشجيعًا لأصحاب المشروعات المشاركين في المبادرة تم تنظيم ٤٣ معرضا لعرض منتجاتهم والتسويق لها، بالإضافة إلى إقامة ١٣٦ ندوة لتعريف المواطنين بالمبادرة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى إقامة ١١ ورشة عمل بالأحياء والاشتراك في ٢٤٦ قافلة خدمية موجه إلى المناطق الأشد احتياجًا لتعريف جميع الشرائح المجتمعية بآلية الاستفادة من مبادرة "مشروعك".

من الجدير بالذكر؛ أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى إقامة مشروعات بكافة المجالات، سواء (الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية)، ومساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقتة تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

كما تدعو محافظة الإسكندرية من يرغب في إقامة مشروعه الخاص بالمشاركة في مبادرة مشروعك والاستفادة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها، وقد تم تخصيص رقم تليفون للرد على الاستفسارات واستقبال الشكاوى الخاصة بالمبادرة.

