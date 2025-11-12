المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة التعدي على شاب وسرقة هاتفه في حلوان

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة التعدي على شاب وسرقة هاتفه المحمول وحيازة سلاح أبيض مطواه بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب إلى إحدى المستشفيات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير شاب بأحد شوارع منطقة حلوان اعترض طريقه عاطل وأشهر في وجهه سلاحا أبيض (مطواة) وطالبه بتسليم ما معه من متعلقات وهاتف محمول.

وأضافت التحريات أن المجني عليه رفض الانصياع إلى أوامر المتهم وإعطائه ما معه وقاومه، فتعدى عليه الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بجروح.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

