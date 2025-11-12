الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة التعدي على شاب وسرقة هاتفه في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة التعدي على شاب وسرقة هاتفه المحمول وحيازة سلاح أبيض مطواه بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوصول  شاب مصاب إلى إحدى المستشفيات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير شاب بأحد شوارع منطقة حلوان اعترض طريقه عاطل وأشهر في وجهه سلاحا أبيض (مطواة) وطالبه بتسليم ما معه من متعلقات وهاتف محمول.

وأضافت التحريات أن المجني عليه رفض الانصياع إلى أوامر المتهم وإعطائه ما معه وقاومه، فتعدى عليه الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بجروح.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة حلوان حلوان مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

تليفزيون ولاب توب و50 ألف جنيه، موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة شقة بالوايلي

15 نوفمبر موعد محاكمة عصابة سرقة التكاتك بالزاوية الحمراء

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

منتخب أفريقي يتصدر رقما نادرا في مونديال الناشئين

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية