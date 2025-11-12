الأربعاء 12 نوفمبر 2025
هيئة التنمية السياحية تعلن تيسيرات جديدة للمستثمرين

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور الهيئة باستمرار، ومراعاة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة، بجانب مواصلة التيسير على المستثمرين في القطاع السياحي، والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي تحديات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي وبلغت نحو 3.21 من مليار جنيه بنسبة بلغت 284% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى، علمًا بأن الهيئة تطور حاليًا اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.

كما تقرر خلال الاجتماع، منح شركات التنمية السياحية بقطاع طابا ونويبع تيسيرات اشتملت على مد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، وكذا منح الشركات العاملة بالقطاع مدة زمنية إضافية قدرها عاما مجانا.

ووافق المجلس على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وكذا العمل على إتاحة فرص الاستثمار السياحي الواعدة.

