سعفان وأبو العينين ورحاب الغول الأبرز، أسماء مرشحي قائمة الجيزة والصعيد بعد الحصر العددي

كشفت مؤشرات الحصر العددي، في انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع الجيزة ومحافظات الصعيد، والتي تحمل اسم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

محافظات قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد

وتشمل هذه الدائرة كلًّا من محافظات: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر).

ويأتي في مقدمة مرشحي تلك القائمة، الوزير السابق محمد سعفان وزير العمل السابق، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

كما تضم القائمة، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب محمود سامى الإمام الرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ

وكذلك تضم القائمة النائب السابق محمد فؤاد، والنائب محمد الجارحي والنائبة رحاب الغول.

