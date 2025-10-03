تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة الملك سلمان لدعم شباب جنوب سيناء

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بهدف تقديم خدمات نوعية لأبناء سيناء في مجالات التدريب الرقمي، والتدريب التحويلي، وإتقان اللغات الأجنبية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل المحلي والدولي على حد سواء.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بما يحمله هذا التوقيت من دلالات وطنية تعكس إصرار الدولة على المضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع المذكرة يعد تجسيدًا حيًا لرؤية الدولة نحو تنمية سيناء باعتبارها أرض البطولات والفرص الواعدة، وتأتي هذه الخطوة في لحظة تاريخية مهمة تتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، تلك المناسبة التي تؤكد على قدرة المصريين على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

ويسعى الصندوق من خلال هذا التعاون إلى تمكين شباب جنوب سيناء من امتلاك أدوات العصر الحديث، وعلى رأسها المهارات الرقمية وإتقان اللغات الأجنبية، بما يؤهلهم للانطلاق نحو أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية يعكس إيمان الصندوق بأهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن إتاحة فرص للتدريب التحويلي لفتح مسارات مهنية جديدة أمام الشباب، مشيرة إلى أن التركيز على اللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، يمثل أداة رئيسية لزيادة فرص الشباب في التواصل الدولي والانخراط في قطاعات اقتصادية حيوية.

واختتمت «شرف» تصريحها بالتأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام صندوق تطوير التعليم بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوفير البرامج التي تواكب احتياجات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، منوهة إلى أن تزامن توقيع البروتوكول مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يحمل رسالة قوية مفادها أن العمل من أجل بناء المستقبل هو امتداد طبيعي لروح النصر والعزيمة التي جسدها أبطال أكتوبر، وأن الصندوق سيواصل جهوده ليكون شريكًا فاعلًا في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق تطوير التعليم يعكس الدور الوطني للجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وخاصة في محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل بالتعاون الوثيق مع اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لتحديد وقياس احتياجات سوق العمل المحلي في مختلف القطاعات، بما يضمن توجيه البرامج التدريبية نحو المجالات الأكثر طلبًا وملاءمة لاحتياجات التنمية بالمحافظة، وكذلك فتح قنوات لتسجيل المتدربين من أبناء المحافظة وتيسير مشاركتهم في البرامج، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف أن الشراكة مع صندوق تطوير التعليم ستسهم في خلق نموذج تنموي متكامل يربط بين التعليم والتدريب وفرص العمل الحقيقية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

