التضامن تنظم فعاليات معرض "ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية"

معرض ديارنا جامعات
معرض "ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية"
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية" في الجامعة المصرية الروسية، وذلك إيذانا ببدء تنظيم فعاليات المعرض في مختلف الجامعات التي بها وحدات التضامن الاجتماعي.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور عصام خميس مستشار رئيس الجامعة المصرية الروسية للتطوير الأكاديمي، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتستمر فعاليات المعرض بالجامعة المصرية الروسية لمدة 4 أيام، وذلك بمشاركة 45 عارضا وعارضة، حيث يقدمون المعروضات التي تناسب الطلاب من منتجات خشبية وأعمال الديكورات واللوحات الرائعة المعبرة عن الأجواء المصرية الأصيلة والاكسسوارات المنزلية المطعمة ومنتجات التجميل والملابس الجاهزة بتصميماتها من ملابس الأطفال والسيدات والمنتجات والمشغولات القطنية المتنوعة من المفروشات والملابس وأشغال سيناء المتميزة بتصميماتها الرائعة وأشغال الخزف.

 

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم وحدات التضامن الاجتماعي المتواجدة في مختلف الجامعات بالتنسيق مع قطاع المعارض بالوزارة معرض " ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية" في عدد من الجامعات

