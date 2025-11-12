الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بالجيزة

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات،  بتهمة التعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة له، كما أمرت بمصادرة السلاح والزمتهم بالمصروفات الجنائية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية 

ووجهت النيابة للمتهمين محمود. ن وناصر. ن، وسحر. ش، أنهما بدائرة قسم الواحات البحرية، ضربوا عمدًا المجني عليه  محمد. ي  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ​أثر خلاف فيما بينهم بأن توجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به، وكالوا له ضربات بواسطة أداة "عصا" استقرت بيده اليسرى، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءتها عاهة مستديمة تمثلت في إصابته بإعاقة في نهاية حركتي الكف والبطح وإعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، تقدر نسبة الإصابة (١٥%) خمسة عشر في المائة.

​أحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبتقرير الطب الشرعي بالكشف الطبي على المجني عليه محمد. ي، تبين إصابته بإعاقة دائمة بحركات الركبتين، وكذلك إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة (15%).

​وهو الأمر المعاقب عليها بالمواد ٢٤٠/١ و٢٤٠/٢ من قانون العقوبات والمواد ١/١ و٥٠/٢ مكرر/أ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨١ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٤٦ لسنة ٢٠٠٧.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة قانون العقوبات الجيزة الواحات البحرية

مواد متعلقة

إحالة سائق لودر دهس مسنا في الواحات البحرية للمحاكمة الجنائية

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية