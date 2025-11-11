شاشة تليفزيون ولاب توب ومبلغ مالي، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة بالوايلي

18 حجم الخط

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الوايلي لمعاقبته على الاتهامات المسندة اليه.



سرقة الشقق السكنية بالوايلي



البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من موظف يفيد باكتشافه سرقة شقته بعد عودته من السفر، وعلي الفور شكلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.



وبتكثيف التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد مراقبته للشقة واكتشافه انها خالية من السكان فانتظر حتي بعد منتصف الليل ثم استخدم مفتاح مصطنع ودخلها وقام بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز لاب توب ومبلغ مالي يبلغ 50 ألف جنيه.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

