تعرف على أسعار ومساحات الشقق المطروحة من بنك القاهرة وخطوات الحجز

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل وأسعار ومساحات الشقق المعلن عنها من خلال بنك القاهرة حاليا.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن قيمة ثمن الوحدات السكنية المطروحة حاليا هي:

1- الوحدة ب مليون و800 الف جم وليس 500 الف جم.

2- الحجز يتم من خلال فرع بنك القاهرة – عبد الخالق ثروت.

3- يتم الاطلاع على كراسة الشروط من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك القاهرة (bdc-realestate.com )

في سياق متصل وجه بنك القاهرة تحذيرا للعملاء جاء فيه أن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الإجتماعى بشأن الإعلان عن وحدات سكنية بالتعاون مع بنك القاهرة بسعر 500 ألف جنيه للوحدة غير صحيح.

وقال البنك: نود التوضيح أن تلك المعلومات غير صحيحة ولمعرفة تفاصيل الوحدات

يرجى مراجعة الشروط والأحكام المعلنة بكراسة الشروط المنشورة عبر الموقع الإلكتروني

https://bdc-realestate.com/bdc/

وفي حالة الرغبة في إتمام عملية الشراء برجاء زيارة فرع بنك القاهرة "عبد الخالق ثروت".

وتابع البنك في رسالته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لذا نرجو من عملائنا الكرام تحري الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها, والرجوع دائمًا الى قنوات التواصل الرسمية للبنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لشراء وديعة أجل لمده شهر في فروع البنك.

وأوضح مسؤولو ببنك القاهرة أن الحد الأدنى لشراء وديعة أجل شهر 1,000,000 جم.

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي:

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي:

شروط الوديعة في بنك القاهرة

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الايداع.

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