تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة في بولاق الدكرور

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة. 

تحقيقات النيابة في الحادث

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشقة مهجورة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وألقى القبض عليه منذ عدة أشهر لتنفيذ عقوبة الحبس فى إحدى القضايا وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى. 

انبعاث رائحة كريهة من منزل

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص  داخل برميل مغطاة بالفوم.

ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

