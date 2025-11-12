إقامة عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في إمبابة اليوم

18 حجم الخط

تستقبل أسرة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، العزاء في المطرب الراحل بمسقط رأسه في منطقة إمبابة بالجيزة عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء.

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وكان المطرب الراحل قد توفي بعد تعرضه لحادث سير مؤلم منذ أيام، نُقل على إثره إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

وتم نقل جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثيمن مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، إلى القاهرة، داخل سيارة تكريم الموتى، وتم تشييع الجنازة ظهر أمس الثلاثاء، من محل سكنه في إمبابة، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد ناصر، ليتم بعدها دفنه بمقابر الأسرة.

ويأتي ذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي.

