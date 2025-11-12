وزير الري يناقش استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية مع هولندا

18 حجم الخط

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة موقف الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR، حيث من المقرر البدء في المرحلة الثانية من برنامج Water-JCAR بداية العام المقبل ٢٠٢٦.

وتم خلال الإجتماع استعراض مجمل الانشطة التى تمت خلال الفترة الماضية تحت مظلة برنامج Water-JCAR، ومنها على سبيل المثال "تحسين أداء محطات الرفع فى مصر" و"دراسة إستخدام المسح ثلاثى الأبعاد لمعاينة القناطر والمنشآت المائية" و"مشروع رقمنة المساقي"، حيث نجح البرنامج في تناول العديد من الملفات الإستراتيجية في مجالات بحث التقنيات الحديثة لصيانة الترع، وإرساء الأساس لتحويل نظام توزيع المياه من الإعتماد على المناسيب للإعتماد على التصرفات، وتحديد إمكانات الخزانات الجوفية في عدد من المناطق، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، حيث كانت هذه الجهود ركائز أساسية في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة فى إدارة المياه.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشجيع البحث العلمى لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة برنامج Water-JCAR ضمن استراتيجية ومستهدفات الوزارة وطبقًا لأولويات الوزارة من المشروعات المختلفة.

كما أكد سيادته على أهمية استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا من خلال إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين البلدين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.

