خارج الحدود

الشرطة الإسرائيلية تقتحم حي البستان بالقدس لتنفيذ عمليات هدم

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء حي البستان في بلدة سلوان بالقدس لتنفيذ عمليات هدم.


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية قريوت، جنوب شرق نابلس.

والأحد الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح،  شمال غرب رام الله.

ونقلت وكالة "وفا"عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت عددا من المحلات التجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أم صفا شمال رام الله، وسط إجراءات قمعية شملت احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم ميدانيًا.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة في رام الله 

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القرية، وأوقفت شبانًا من سكان المنطقة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، قبل احتجاز بعضهم والتحقيق معهم في المكان.

 

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية،  سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات واعتداءات وعمليات اقتحام واحتجاز في مناطق متفرقة، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

إسرائيل اعتداءات الاحتلال اعتداءات المستوطنين الشرطة الإسرائيلية الضفة الغربية المستوطنين فى الضفة الغربية بلدة سلوان بالقدس جيش الاحتلال

