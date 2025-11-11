الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة تشكيل عصابي لسرقة التوك توك بالزاوية

أمرت  نيابة الزاوية الحمراء إحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك"بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عن الاتهامات المسندة إليهما.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من سائق يفيد بسرقة التوكتوك الخاص به اثناء ركنه بأحد الشوارع بالمنطقة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري اسفر جهوده عن تحديد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان لاحدهما معلومات جنائية. 

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي امرت بحبسهما واحالتهما الي محكمة الجنايات.

الجريدة الرسمية