الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المحكمة العليا في الولايات المتحدة تمنح ترامب مهلة شهر لتمويل الغذاء لـ 42 مليون أمريكي

المحكمة العليا في
المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فيتو
18 حجم الخط

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مهلة تنفيذ أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتمويل المساعدات الغذائية بالكامل لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي قرار المحكمة، وسط إغلاق الحكومة الاتحادية، حتى مع اتخاذ المشرعين خطوات نحو إنهاء الأزمة، بحسب وكالة "رويترز".

ويتيح قرار المحكمة للإدارة الأمريكية مواصلة حجب ما يقرب من أربعة مليارات دولار من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم "قسائم الغذاء".

وقالت إدارة ترامب شهر أكتوبر الماضي إنها لن تدفع المزايا على الإطلاق لشهر نوفمبر بسبب الإغلاق الفيدرالي.


وكانت الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت في البداية أنها ستغطي النصف، لكنها تقول الآن إنها ستغطي 65%. ويريد المدعون أن يتم تمويل المزايا بالكامل.

ويوم الخميس الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية "رود آيلاند" إدارة الرئيس ترامب بإيجاد الأموال اللازمة لتمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلي "سناب" بالكامل في شهر نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمحكمة العليا في الولايات المتحدة أمر قضائي لرئيس دونالد ترامب المساعدات الغذائية إغلاق الحكومة الاتحادية برنامج المساعدة الغذائية التكميلية

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads