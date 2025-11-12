المحكمة العليا في الولايات المتحدة تمنح ترامب مهلة شهر لتمويل الغذاء لـ 42 مليون أمريكي

18 حجم الخط

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مهلة تنفيذ أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتمويل المساعدات الغذائية بالكامل لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي قرار المحكمة، وسط إغلاق الحكومة الاتحادية، حتى مع اتخاذ المشرعين خطوات نحو إنهاء الأزمة، بحسب وكالة "رويترز".

ويتيح قرار المحكمة للإدارة الأمريكية مواصلة حجب ما يقرب من أربعة مليارات دولار من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم "قسائم الغذاء".

وقالت إدارة ترامب شهر أكتوبر الماضي إنها لن تدفع المزايا على الإطلاق لشهر نوفمبر بسبب الإغلاق الفيدرالي.



وكانت الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت في البداية أنها ستغطي النصف، لكنها تقول الآن إنها ستغطي 65%. ويريد المدعون أن يتم تمويل المزايا بالكامل.

ويوم الخميس الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية "رود آيلاند" إدارة الرئيس ترامب بإيجاد الأموال اللازمة لتمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلي "سناب" بالكامل في شهر نوفمبر الجاري.

