الإسكان تعلن طرح أراض بنشاط تجاري وتعليمي وإداري

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض تجاري بمساحة 630 مترًا بسعر 23255 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1406 أمتار بسعر 16170 جنيهًا، وأرض معارض بمساحة 1635 مترًا بسعر 17400 جنيه، وأرض طبي بمساحة 1612 مترًا بسعر 6140 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 7961 مترًا بسعر 5565 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض تجاري بمساحة 11938 مترًا بسعر 6770 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 16883 مترًا بسعر 2785 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض مخازن بمساحة 3156 مترًا بسعر 4345 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 3566 مترًا بسعر 4345 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 5929 مترًا بسعر 4345 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 6688 مترًا بسعر 4345 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 14553 مترًا بسعر 18005 جنيهات، وأرض إداري بمساحة 827 مترًا بسعر 9465 جنيهًا، وأرض مخازن دوائية بمساحة 2930 مترًا بسعر 6785 جنيهًا.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 13230 مترًا بسعر 4625 جنيهًا، وأرض حضانة بمساحة 2354 مترًا بسعر 3620 جنيهًا، وأرض بلوك سكني بمساحة 8759 مترًا بسعر 3965 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1121 مترًا بسعر 7610 جنيهات، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 224862 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تعليمي بمساحة 8000 متر بسعر 2545 جنيهًا، وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 مترًا بسعر 4520 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1850 مترًا بسعر 9205 جنيهات.

وأكدت الوزارة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين المقدَّمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقرَّرة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي: 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 إلى 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25% من الاستثمارات.

