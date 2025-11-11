المالكي وعبد المهدي أول الحاضرين، بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)

18 حجم الخط

فتحت صباح اليوم الثلاثاء مراكز الاقتراع الانتخابات التشريعية السادسة للعراق منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام صدام حسين في العام 2003.

وتبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت ج) حتى السادسة مساء (15:00 ت ج)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.



ويدلي العراقيون بأصواتهم، لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تراقبها عن كثب طهران وواشنطن ومن شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبان مرحلة إقليمية حاسمة.

وتجري هذه الانتخابات وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادًا مستشريًا.

ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكبر عدد من المقاعد لكنه لن يحصل على الأغلبية، مما قد يعني إجراء محادثات على مدى شهور بعد الانتخابات بين الأحزاب الشيعية والسنية وكذلك الأحزاب الكردية لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.

وتتسم الانتخابات في العراق بانخفاض نسبة المشاركة. وفقد الكثير من الناخبين الثقة في نظام أخفق في كسر نمط السيطرة على الدولة من قبل الأحزاب القوية التي لديها جماعات مناصرة مسلحة، بينما يشكو العراقيون العاديون من الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

ويتوقع محللون وخبراء في مجال استطلاعات الرأي أن تنخفض نسبة الإقبال إلى أقل من المستوى القياسي المنخفض البالغ 41% في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى خيبة الأمل العامة ومقاطعة رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الذي يمثل قاعدة دعم كبيرة تضم مئات الآلاف من الناخبين.

تضم انتخابات هذا العام عددًا من المرشحين الشبان الذين يأملون في دخول عالم السياسة، إلا أن فرصهم في مواجهة شبكات المحسوبية القديمة لا تزال غير مؤكدة.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أعلنت أن أكثر من 20 مليون ناخب عراقي سيشارك في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية إن "مفوضية الانتخابات تستقبل الثلاثاء الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء الناخبين البالغ عددهم 20 مليون و63 ألفًا و773 ناخبًا سوف تفتح لهم المحطات 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألفًا و285 محطة اقتراع".

وأضافت، أن "الأجهزة الانتخابية تغلق إلكترونيا في الساعة السادسة مساء".

وأصدرت المفوضية الإثنين إحصائيات جديدة لانتخابات مجلس النواب العراقي، أشارت إلى أن تعداد المرشحين الكلي هو 7745.

وتضم قائمة المرشحين للأحزاب 3225 شخصًا، و4445 للتحالفات، بينما بلغ عدد المرشحين الأفراد 75.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قد قال الإثنين، إن المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي الطريق الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير النظام السياسي، فيما أشار إلى أن رئاسة الجمهورية ستعمل على دعم مجلس النواب القادم لتشريع القوانين المهمة.

وقال رشيد في كلمة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في طريقنا لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا عبر إجراء الانتخابات التشريعية لنؤكد الالتزام بالحياة السياسية الدستورية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وأضاف، "لقد أثبت شعبنا أنه جدير بمواصلة إنجازاته الحضارية وقدم نموذجا ديمقراطيا في التعايش بين مختلف مكوناته واتجاهاته مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والاعتراض وحرية التعبير عن الرأي"، مشيرا إلى أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي ومنع الدكتاتورية والتفرد بالسلطة".

وتابع قائلًا إن: "الانتخاب حق وواجب وطني وقد عملنا في رئاسة الجمهورية على دعم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وحرصنا على السعي لضمان أجواء تنافسية نزيهة وعادلة".

ودعا رشيد "جميع الناخبين للنظر بواقعية وصدق وأمانة وهم يختارون المرشحين لعضوية مجلس النواب الذين سيكونون عينه الساهرة على حماية حقوقه ومصالحه".

