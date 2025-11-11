الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط
ads

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس  خريفى معتدل مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

الخريف الغادر، الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الجاري، تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوجه 7 نصائح للمواطنين


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة: 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 27  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة  الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة  21  ودرجة الحرارة العظمى 33
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا درجات الحرارة غدا الأربعاء

مواد متعلقة

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

الخريف يغضب، أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد نهاية الأسبوع

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

لما الشتا يدق البيبان، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، وأمطار من القاهرة إلى شلاتين عرض مستمر

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

مي عز الدين تعلن زواجها

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

المزيد
الجريدة الرسمية