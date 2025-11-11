الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل في دورته الـ46

مهرجان القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.


ويضم برنامج عروض منتصف الليل 5 أفلام، هي:
باب | نايلة الخاجة | الإمارات | 2025 | 97 د

تدفّق | جريجوري موران | فرنسا | 2025 | 70 د

حمقى على النار | ديانا داي | اليابان | 2025 | 137 د

دار الإقامة | يان جوزلان | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 110 د
قطة جحيمية | بروك بوديل | الولايات المتحدة | 2025 | 91 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. 

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

الجريدة الرسمية