مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بأسوان

وقع حادث بطريق بنبان غرب النيل بمحافظة أسوان أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، أثناء توجههما لمتابعة سير العملية الانتخابية ضمن فعاليات انتخابات مجلس النواب 2025.

بلاغ لمدير الأمن

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق بنبان غرب النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وفاة محمد عثمان عبدالباسط، 54 سنة، وإصابة محمد نبيل منصور، 35 سنة، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

