هايدي موسي تستعد لطرح أغنية معقول بتموت

تستعد المطربة هايدي موسي لطرح أغنيتها الجديدة “معقول بتموت” وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة.

أغنية هايدي موسي الجديدة

أغنية هايدي موسي الجديدة “معقول بتموت” من كلمات محمود عليم ومن ألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع موسيقي محمد ياسر

وكانت الفنانة هايدي موسى طرحت أغنية "لسه صبية" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب أغنية لسه صبية

وجاءت أغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة لأن الموسيقى مختلفة جدًا والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.

وأكدت هايدي موسى أن كليب أغنية "لسه صبية" من أجمل الكليبات في مشوارها، حيث ظهرت بستايل جديد من ناحية الأزياء واللبس البدوي والمكياج.

أغنية لسه صبية

أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم، وتوزيع مصطفى رؤوف.

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