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ثقافة وفنون

معز علي يطرح أغنية "يملى العين" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

معز علي، فيتو
معز علي، فيتو

طرح الفنان والملحن معز علي أغنية "يملى العين" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات يوتيوب بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

 

جاءت أغنية "يملى العين" باللهجة المصرية وبقالب من البهجة والفرح، حيث تعبر الأغنية عن حالة السعادة التي يصل لها الشخص عندما يجد شريكته ويعيش قصة الحب بكل تفاصيلها الجميلة، وجاء التوزيع الموسيقي بقالب "هاوس ستيج" حيث عبر عن أجواء الأغنية الإيقاعية.

 

وتم تصوير الأغنية في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور خاص للتصوير، وتمحورت فكرة الكليب حول مجموعة من الشباب الذين قاموا بتشييد مكان بسيط وجميل حيث قضوا وقتًا لطيفًا وممتعًا، كما ونشأت قصة حب بين الشاب والفتاة بجو من الفرح الطاقة الإيجابية.

 

وأعرب معز علي عن سعادته بطرح أغنية "يملى العين" التي تُعتبر أول تجربة غنائية مصورة على طريقة الفيديو كليب، واصفًا إياها بالتجربة الجديدة والمميزة.

 

أغنية يملى العين

أغنية "يملى العين" من كلمات إبراهيم شتا وألحان معز علي وتوزيع برونزي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

 

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