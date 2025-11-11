مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته الـ46

18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جدول فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في دورته السادسة والأربعين، التي ستقام من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

و يتضمن الجدول مجموعة متنوعة من الورش، المحاضرات، الندوات، وحوارات مع نخبة من المختصين في صناعة السينما من مصر والمنطقة والعالم.

يتضمن الجدول برامج لبناء القدرات في مجالات متعددة مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الارتجال في التمثيل، المونتاج، الترميم الرقمي، برمجة المساحات السينمائية، والسرد التفاعلي (XR). كما يشمل اللقاءات مع صناع سينما وأكاديميين ونقاد، بالإضافة إلى جلسات خاصة عن صناعة الأفلام العربية ودعم الشباب والمواهب.

يمثل جدول أيام الصناعة هذا الإطار التعليمي والتواصلي الذي يسهم في تطوير وتعزيز القدرات المهنية لصناع السينما، مما يعزز دور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمنصة رائدة لصناعة السينما في المنطقة.

و يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

