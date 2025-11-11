ضبط 12 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بفوه في كفر الشيخ

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، عن ضبط 12 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بمدينة فوه، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال حملة مكبرة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين ومجلس مدينة فوه ومديرية الصحة والجهات الرقابية المعنية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة.



أوضح محافظ كفرالشيخ أن لجنة التفتيش المشتركة التي تولت أعمال الضبط شملت ممثلين عن مديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومجلس مدينة فوه وإدارة البيئة، وأسفرت جهودها عن ضبط كمية تقدر بـ 12 طنًا من الأسماك المملحة (الفسيخ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معدة للتداول بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

‏‎علي جانب اخر، اسفرت جهود الحملات المرورية بقيادة اللواء دكتور سامح العزب،

‏‎عن ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم،الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط 9 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 58 مخالفة دراجة نارية، و31 مخالفة سير بدون تراخيص، 17 بدون رخص قيادة و14 بدون رخص تسيير، و129 مخالفة انتظار خاطىء، و25 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و15 مخالفة حمولة زيادة.‏‎

