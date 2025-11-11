المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترصد إقبالًا لافتًا للسيدات في عدد من محافظات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، وعدد من فرق المتابعة الميدانية المنتشرة في مختلف المحافظات، إقبالًا ملحوظًا للسيدات على المشاركة في التصويت، خاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد والدلتا.

مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات

وأشار متابعو المنظمة إلى أن المرأة الريفية لعبت دورًا بارزًا في المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث توافدت الناخبات بأعداد كبيرة في لجان محافظات مثل الجيزة، المنيا، سوهاج، الأقصر، وسط أجواء اتسمت بالنظام والتعاون بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وتلاحظ أن مشاركة السيدات جاءت بشكل منظم وإيجابي يعكس وعيهن بأهمية المشاركة السياسية، وإدراكهن لدور المرأة كشريك فاعل في الحياة العامة وصنع القرار.

إقبال نسائي على الانتخابات

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإقبال النسائي اللافت يعكس تنامي الوعي السياسي لدى المرأة المصرية، لاسيما في المناطق الريفية، وتثمن المنظمة هذا الحضور الإيجابي الذي يعزز من نزاهة وشمول العملية الانتخابية.

وطالبت المنظمة بضرورة تكثيف حملات التوعية والورش التدريبية لتوعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة في الشأن العام في المجتمع سواء ناخبة أو مرشحة، دعمًا لمسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.