سلامة الغذاء: لا خطورة من تناول لحوم وألبان الماشية المصابة بالحمى القلاعية

أكد الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أنه لا يوجد خطر على المواطنين من تناول لحوم أو ألبان الحيوانات المصابة بمرض الحمى القلاعية، بشرط الطهي الجيد والغلي الكافي.

وأوضح أن فيروس الحمى القلاعية حساس جدًا للحرارة، ويتم القضاء عليه تمامًا عند تعرض اللحوم أو الألبان لدرجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية.

فحص بيطري دقيق قبل وبعد الذبح داخل المجازر الحكومية



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على شاشة القاهرة والناس، شدد "فتحي" على أن جميع الحيوانات التي تُذبح داخل المجازر الحكومية تخضع لكشف بيطري شامل قبل الذبح وبعده، لضمان سلامتها وصلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن عمليات الذبح تُجرى وفق اشتراطات صحية صارمة تضمن وصول اللحوم إلى المستهلك في أفضل حالة آمنة وصحية.

الألبان المغلية آمنة تمامًا

وأكد مقرر لجنة سلامة الغذاء أن تناول الألبان بعد الغلي لا يشكل أي خطر، لأن عملية الغلي كفيلة بالقضاء على أي فيروسات أو ميكروبات محتملة.

وقال إن شرب اللبن المغلي آمن تمامًا، وينطبق الأمر ذاته على اللحوم المطهية جيدًا.

حملات تحصين موسعة وتحذير للمربين



وأشار الدكتور رامي فتحي إلى أن وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات تنفذ حاليًا حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، ضمن خطة وقائية مستمرة.

واختتم حديثه بتوجيه نصيحة للمربين والمواطنين قائلًا:"التحصين الدوري للحيوانات ضرورة لحمايتها من الأمراض، وغلي الألبان وطهي اللحوم جيدًا هو الضمان الحقيقي لسلامة غذائنا وصحتنا".

