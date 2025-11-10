الإثنين 10 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

أحمد غزي صديق أمير كرارة في مسلسل "رأس الأفعي"

أحمد غزي، فيتو
أحمد غزي، فيتو
تشهد أحداث مسلسل “رأس الأفعى” الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، أحداثا مثيرة، حيث يظهر كرارة في شخصية في شخصية ضابط بالأمن الوطني، يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وخلال الأحداث يظهر الفنان أحمد غزي في شخصية الصديق المقرب للفنان أمير كرارة، والذي يسانده في العديد من المواقف التي يتعرض لها.

ويبدأ الفنان أمير كرارة تصوير أول مشاهده في مسلسل “رأس الأفعى”، بداية شهر ديسمبر المقبل داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، حول بعض القضايا الاجتماعية الهامة، من خلال الشخصية التي يقدمها كرارة ضمن أحداث المسلسل، العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

آخر أعمال الفنان أمير كرارة 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة وفيلم “الشاطر” الذي شارك فيه: هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

 

وعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

