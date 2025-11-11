الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اقتصاد

التجاري الدولي ومؤسسة إبراهيم بدران يحتفلان بافتتاح عيادة الأسنان المتنقلة ضمن مشروع "أطفالنا مستقبلنا"

افتتاح عيادة الأسنان
افتتاح عيادة الأسنان المتنقلة الجديدة، فيتو
في إطار الشراكة الممتدة بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة إبراهيم بدران، احتفل الطرفان بافتتاح عيادة الأسنان المتنقلة الجديدة، والتي تم تمويلها بالكامل من قبل مؤسسة البنك التجاري الدولي، لتكون إضافة نوعية لمبادرات الرعاية الصحية الموجهة للأطفال في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع "أطفالنا مستقبلنا" الذي انطلق عام 2019.

تهدف العيادات المتنقلة إلى تقديم خدمات فحص وعلاج الأسنان للأطفال في المناطق النائية، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية الصحة الفموية، كجزء من الجهود المتكاملة التي تجمع بين العلاج والوقاية.

 

وعلى مدار ست سنوات من الشراكة المثمرة، نجح المشروع في إحداث تأثير حقيقي في حياة الأطفال في مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 355 ألف طفل من خلال تنفيذ 193 قافلة طبية، و597 يوما تشغيل للعيادات الثابتة، و225 يوما تشغيل للعيادات المتنقلة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 1,100 جلسة توعية صحية، وإجراء أكثر من 1,000 عملية جراحية. 

وقد شملت المحافظات المستفيدة كلًّا من: الفيوم، بني سويف، الجيزة، أسوان، قنا، الأقصر، والقليوبية.

ويأتي افتتاح عيادات الأسنان المتنقلة كخطوة جديدة تعكس حرص مؤسسة البنك التجاري الدولي على الاستثمار في صحة الأطفال ودعم الخدمات الطبية المستدامة في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الرائدة في تقديم الرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، صرحت علا إسماعيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة إبراهيم بدران: نعتز بالشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي التي تمتد منذ أكثر من ست سنوات، والتي ساهمت في وصول خدماتنا الطبية إلى مئات الآلاف من الأطفال في مختلف المحافظات. اليوم، بإطلاق عيادات الأسنان المتنقلة، نؤكد التزامنا المشترك بمواصلة تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا بطريقة مستدامة ومؤثرة."

ومن جانبه، صرّح شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي قائلًا: "إننا في مؤسسة البنك التجاري الدولي نعتز كثيرًا بهذه الشراكة الممتدة مع مؤسسة إبراهيم بدران، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأطفال في مصر".

ويأتي افتتاح عيادة الأسنان المتنقلة اليوم استكمالًا لمسيرة تعاون ناجحة تمتد لأكثر من ست سنوات، تمكنَّا خلالها من الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متخصصة تُسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية والعلاج في الوقت نفسه.

ويعكس هذا التعاون النموذج الناجح للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأطفال في مصر.

