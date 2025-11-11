حزب العدل: انتخابات البرلمان أظهرت وعي الناخبين ومحدودية التنافس

18 حجم الخط

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل: إن اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهد إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ الصباح، رغم وجود ملاحظات تحتاج إلى معالجة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة.

نسب إقبال الناخبين على انتخابات مجلس النواب

وأوضح أن نسبة الإقبال تراوحت بين 35% و40% في بعض اللجان، ما يعكس حرص المصريين على أداء واجبهم الوطني، لكنه أشار إلى ضرورة تحفيز شرائح أوسع، خاصة الشباب، على المشاركة السياسية، في ظل ما وصفه بـ محدودية التنافس وضعف التواصل بين الأحزاب والجمهور.

وأشار الشناوي إلى أن الوعي السياسي بدا واضحًا في الإسكندرية والجيزة، خصوصًا بين النساء وكبار السن الذين حرصوا على الحضور المبكر، مشيدًا بالتزام الناخبين بالإجراءات التنظيمية، ومؤكدًا أن الديمقراطية لا تقاس فقط بنسبة الحضور، بل بتعددية حقيقية وتكافؤ في الفرص يتيح للناخب الاختيار على أساس من القناعة لا غياب البدائل.

دور الإعلام في انتخابات النواب

وأكد أن الإعلام والمجتمع المدني أديا دورًا مهمًا في التوعية، لكنه دعا إلى انفتاح أكبر في المجال العام وإتاحة مساحات أوسع للنقاش الحر، معتبرًا ذلك جزءًا من مسار الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.

واختتم بالتأكيد على أن المشاركة الواعية والمستمرة هي الضمان الحقيقي لأي عملية ديمقراطية، قائلًا إن التصويت ليس فقط حقًا، بل رسالة تؤكد أن الشعب حاضر، ويريد برلمانًا يعبر عنه ويعمل لأجله بصدق.



وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، وفق نظام يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل اهتمام رسمي بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب والقوى المستقلة للتنافس على مقاعد البرلمان الذي يعد السلطة التشريعية الأساسية في البلاد، والمسؤول عن الرقابة على أداء الحكومة وإقرار القوانين.

وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد سلسلة من الاستحقاقات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، من بينها الانتخابات الرئاسية وتعديلات القوانين المنظمة للحياة الحزبية، ما يجعلها اختبارًا جديدًا لمدى تفاعل الشارع المصري مع العملية الديمقراطية، وقدرة الأحزاب على استعادة حضورها في المشهد العام بعد سنوات من الركود التنظيمي.

وتواكب العملية الانتخابية متابعة مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من القنوات والصحف المصرية، مع تأكيد رسمي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا أكبر في آليات المنافسة السياسية وتوسيعًا للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

