الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني ودعم للديمقراطية

الإعلامي يشدد على دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية وتمثيل صوت الشعب

فودة: صوتك أمانة والمشاركة في الانتخابات واجب لا يستهان به

أدلى الكاتب والإعلامي محمد فودة، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الهدى الرسمية للغات بمدينة 6 أكتوبر، في مشهد انتخابي يعكس الوعي والانضباط والالتزام من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وحرص فودة على التوجه إلى لجنته منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط إجراءات تنظيمية محكمة، اتسمت بالانسيابية الكاملة والتطبيق الحازم لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس حرص الدولة على إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي في أجواء نزيهة وشفافة.

وأكد فودة، عقب التصويت، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليست مجرد إجراء روتيني، بل واجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده، وأضاف: «هذا الاستحقاق الدستوري يمثل إحدى الركائز الجوهرية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وإعلاء صوت المواطن في صناعة القرار.

وأشار الإعلامي محمد فودة إلى أن الإدلاء بالصوت لا يجب أن يكون بدافع المجاملة أو الانحياز العاطفي، بل ينبغي أن يكون نابعا من قناعة حقيقية بأهلية المرشح وكفاءته وقدرته على تمثيل المواطن والدفاع عن مصالحه تحت قبة البرلمان.

ودعا فودة المواطنين كافة، لا سيما الشباب، إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة، مؤكدا أن قوة البرلمان تبدأ من قوة المشاركة، وأن عزوف المواطنين عن التصويت يضعف من أدوات الرقابة والتشريع التي يجب أن تمثل الجميع، واختتم الكاتب والإعلامي محمد فودة حديثه برسالة قال فيها: «صوتك أمانة، شارك وكن جزءا من صناعة مستقبل بلدك، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بإرادة شعبية واعية ومشاركة حقيقية».

