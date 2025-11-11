الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"أجمل أصحاب" تمثل مصر في مهرجان القاهرة للطفل العربي غدا

عرض أجمل أصحاب البورسعيدي
عرض أجمل أصحاب البورسعيدي يمثل مصر في المهرجان الدولي، فيتو
18 حجم الخط

يمثل مسرح الطفل التابع لقصر ثقافة بورسعيد جمهورية مصر العربية، في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بعرض المسرحية الاستعراضية الغنائية “ أجمل أصحاب”.

يقام العرض غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم بالقاهرة.

عرض أجمل أصحاب البورسعيدي يمثل مصر في المهرجان الدولي، فيتو 
عرض أجمل أصحاب البورسعيدي يمثل مصر في المهرجان الدولي، فيتو 

" أجمل أصحاب" البورسعيدي يمثل مصر  ، فيتو 

 عرض " أجمل أصحاب" قد حاز قبل ذلك علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مهرجان مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

ويشارك في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي دول عربية مختلفة ومنها " البحرين، والكويت، والعراق والأردن، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا والإمارات، وسوريا، ومصر "

عرض أجمل أصحاب البورسعيدي يمثل مصر في المهرجان الدولي، فيتو

 دعا محمد الدسوقي مخرج العرض الجميع لحضور العرض، متمنيا الفوز والنجاح لفرقة بورسعيد التي تمثل مصر في المهرجان الدولي.

 

العرض  من تأليف الكاتب سامح الرازقي، وتلحين الملحن احمد العجمي، وتصميم الديكور شادي قطامش، وتصميم الاستعراضات كريم مصطفي، والمخرج المنفذ مني طلعت، وهيئة الاخراج يوسف الشاعر، معتز مصطفي، سليمان رضوان، محمد خلف،خالد جمعة، كريم عثمان، فاطمة البدوي،رامي القطرجي، وإخراج المخرج محمد الدسوقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة الدولي للطفل العربي ثقافة بورسعيد مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي مهرجان القاهرة الدولي

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة بالدورة الـ46

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

"أنا خايفة وبصرخ علشان أحمي نفسي"، حكاية ابنة وزير سابق تستغيث من أقاربها بسبب الميراث (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية