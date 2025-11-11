"أجمل أصحاب" تمثل مصر في مهرجان القاهرة للطفل العربي غدا

18 حجم الخط

يمثل مسرح الطفل التابع لقصر ثقافة بورسعيد جمهورية مصر العربية، في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بعرض المسرحية الاستعراضية الغنائية “ أجمل أصحاب”.

يقام العرض غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم بالقاهرة.

عرض " أجمل أصحاب" قد حاز قبل ذلك علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مهرجان مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي دول عربية مختلفة ومنها " البحرين، والكويت، والعراق والأردن، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا والإمارات، وسوريا، ومصر "

دعا محمد الدسوقي مخرج العرض الجميع لحضور العرض، متمنيا الفوز والنجاح لفرقة بورسعيد التي تمثل مصر في المهرجان الدولي.

العرض من تأليف الكاتب سامح الرازقي، وتلحين الملحن احمد العجمي، وتصميم الديكور شادي قطامش، وتصميم الاستعراضات كريم مصطفي، والمخرج المنفذ مني طلعت، وهيئة الاخراج يوسف الشاعر، معتز مصطفي، سليمان رضوان، محمد خلف،خالد جمعة، كريم عثمان، فاطمة البدوي،رامي القطرجي، وإخراج المخرج محمد الدسوقي.

