مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي خارج المسابقة بالدورة الـ46

أفلام مهرجان القاهرة
أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

برنامج القسم الرسمي خارج المسابقة

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 15 فيلمًا، هي:
امرأة وطفل | سعيد روستايي | إيران | 2025 | 135 د
فرانز | أجنيسكا هولاند | التشيك، ألمانيا، بولندا | 2025 | 86 د
كونتيننتال  25| رادو جود | رومانيا | 2025 | 109 د
قضية 137| دومينيك مول | فرنسا |2025 | 109 د
مايسترو التنس | أندريا دي ستيفانو | إيطاليا | 2025 | 125 د
ماذا تقول لك الطبيعة | هونغ سانغ-سو | كوريا الجنوبية | 2025 | 108 د
المسار الأزرق | جابرييل ماسكارو | البرازيل، المكسيك، تشيلي، هولندا | 2025 | 86 د
مرايا رقم 3| كريستيان بيتزولد | ألمانيا | 2025 | 86 د
صديق صامت | إلديكو إينييدي | ألمانيا، المجر، فرنسا | 2025 | 147 د
صوت هند رجب | كوثر بن هنية | تونس، فرنسا | 2025 | 89 د
عظة إلى الفراغ | هلال بيداروف | أذربيجان، المكسيك، تركيا | 2025 | 112 د
إعادة بناء | ماكس ووكر-سيلفرمان | الولايات المتحدة الأمريكية | 2025 | 95 د
أقسم | كيرك جونز | المملكة المتحدة | 2025 | 121 د
ولد مطيع | جان كوماسا | بولندا، المملكة المتحدة | 2025 | 110 د
أحلام | ميشيل فرانكو | الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك | 2025 | 95 د

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

